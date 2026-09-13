ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başladığı son 2 ay içinde 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının kesintisiz devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, “Amerika'nın İran'a karşı çelik duvar ablukasını yeniden başlatmasından bu yana geçen 60 gün içinde CENTCOM güçleri 100 ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD güçlerinin izni olmadan ablukayı geçen tek bir gemi bile olmadı” ifadeleri kullanıldı.

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