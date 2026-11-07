ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah, malzeme ve yasa dışı gelir akışını engellemek amacıyla 'Task Force Iron Gate' (Demir Kapı Görev Gücü) adlı yeni bir birim kurulduğunu açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın talimatıyla oluşturulan birim, Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlu yaklaşık 20 sivil ve askeri personelden oluşuyor.

Yeni ekip, gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler, yaptırıma tabi malzemeler ve yasa dışı gelir akışını önlemek için ABD'deki diğer devlet kurumlarıyla koordineli çalışacak.

COOPER: "DENİZDEKİ GÜÇLÜ ABLUKAMIZIN BAŞARISINI PEKİŞTİRİYOR"

Amiral Brad Cooper, yeni görev gücüne ilişkin değerlendirmesinde, "Task Force Iron Gate'in kurulması, İran'a karşı denizdeki güçlü ablukamızın başarısını pekiştiriyor. CENTCOM'un ABD'li kurumlar arası ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesi, İran'ın terörü finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve ordusunu takviye etme kabiliyetini daha da sınırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

CENTCOM açıklamasında ayrıca, ABD'nin son aylarda uyguladığı deniz ablukasıyla İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesinin engellendiği belirtildi. İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere yönelik denizdeki sıkı denetimlerin sürdüğü kaydedildi.