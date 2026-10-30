ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran limanlarına uygulanan sıkı abluka sonucunda Tahran'ın petrol ihracatının engellendiğini savundu.

CENTCOM'un X hesabından yayımlanan videolu açıklamada Cooper, “Öte yandan, İran limanlarına uygulanan sıkı ablukayla İran'ın petrol ihraç etmesini engelledik.” dedi. Cooper, yazdan bu yana Körfez ülkelerinin 1,5 milyar varilden fazla ham petrol ihraç etmesine destek sağladıklarını da belirtti.

HÜRMÜZ'DE UÇUŞ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Hafta başında Orta Doğu'daki bazı üsleri ziyaret ettiğini aktaran Cooper, Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Bölgede ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve çeşitli yükler taşıyan ticari gemilerin bulunduğunu ifade etti.

Cooper, ziyareti sırasında bölgede İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait herhangi bir unsur görmediğini öne sürerek şunları söyledi:

“Onlarca yıl Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda devriye gezerek ticari gemileri taciz ettiler ve istedikleri zaman bu gemilere el koydular. Ancak artık bölgede değiller çünkü İran donanmasının tamamı denizin dibini boyladı.”

Boğazdaki uluslararası geçiş noktalarında bulunan İran'a ait deniz mayınlarını da temizlediklerini savunan Cooper, bu güzergahları açık tutmak için ordunun bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.