ABD'nin İran'daki operasyonlarını yöneten Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde ruh sağlığı konularının ordu için yüksek bir öncelik olduğunu ifade etti.

Orta Doğu turu kapsamında Cumartesi günü uçak gemisini ziyaret eden Cooper, denizdeki uzun süreli görevlerin zorluğuna değinirken mürettebatta güçlü bir dayanışma ve dayanıklılık gözlemlediğini belirtti.

Planlanan 7 aylık görev süresini bir aydan fazla aşan USS Abraham Lincoln'de gıda ve ikmal yetersizliği, su kirliliği, tuvalet arızaları, azalan moral ve intihar girişimleri olduğuna dair haberler ABD Senatosu'ndaki Demokratların ve basının gündemine gelmişti.

Military Times, geçtiğimiz hafta en az iki denizcinin gemiden atlamaya çalıştığını bildirmişti.

Wall Street Journal'da yayımlanan makalesinde konuyu değerlendiren Amiral Cooper, gıda ve sıcak su gibi sorunların aylar önce dile getirildiğini ve komuta kademesi tarafından çözüldüğünü kaydetti.

Cooper ayrıca aktif durumdaki 11 uçak gemisi arasında Lincoln'ün kriz vakalarında en düşük oranlardan birine sahip olduğunu vurguladı.

DÖNÜŞ HABERİ MORALİ DÜZELTTİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth durumun tamamen yanlış aktarıldığını savunurken, Başkan Donald Trump görev süresinin fazla uzun olup olmadığı yönündeki soruya yeterince uzun olmadığı yanıtını verdi.

Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao ise mürettebatın 200 günden fazla süredir çatışma bölgesinde 10 bin çıkış yaptığını ve 1,5 milyon pound mühimmat bıraktığını açıkladı.

Cao, taze ikmal bulunmadığında yemek planlarının ayarlandığını ve az sayıdaki intihar girişiminin can kaybı yaşanmadan önlendiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, USS Abraham Lincoln'ün yakında rotasyon kapsamında eve döneceğini ve yerine Pasifik Okyanusu'nda görev yapan USS George Washington'ın geleceğini doğruladı.

Genelkurmay eski Başkanı Amiral Mike Mullen da eve dönüş haberinin mürettebat moralini yükselttiğini belirterek durumun askeri yetkililerce titizlikle ele alındığını ifade etti.