ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta 39 yaşındaki bir kadın, bıçakla tehdit edilerek tecavüze uğradı.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun stabil olduğu açıklanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 20.30 sıralarında Manhattan'daki parkın Doğu 66. Sokak ile Beşinci Cadde yakınlarındaki bölümünde meydana geldi.

Yürüyen kadına yaklaşan bir saldırgan, bıçakla tehdit ettiği kadını tenha ve ağaçlık alana götürerek cinsel saldırıda bulundu.

Saldırıyı fark eden bir kişinin polisi araması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, ihbarın ardından parkın batı yönüne doğru kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

Bu son saldırıyla parkta bu yıl kaydedilen tecavüz vakalarının sayısı 5'e yükseldi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ NET DEĞİL

New York polisi, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergahını belirlemek için parkın içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İlk elde edilen görüntülerin net olmaması nedeniyle kimlik tespitinde güçlük yaşandı.

30'lu yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin siyah kapüşonlu üst ve siyah pantolon giydiği, siyah sırt çantası taşıdığı belirlendi. Olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı.

Polis verilerine göre Central Park'ta 2026 yılının başından 18 Ekim'e kadar dört tecavüz vakası kaydedildi. Son saldırıyla sayı beşe çıktı.

2025'in aynı döneminde ise üç vaka kayıtlara geçmişti. Parkta meydana gelen suçlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığı bildirildi.

Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken polis ekipleri özellikle yürüyüş yolları ve ağaçlık alanlardaki devriyelerini sıklaştırdı.

BİR HAFTA ÖNCE DE GASP BİLDİRİLDİ

18 Ekim'de bisikletiyle evine dönen 32 yaşındaki bir kadın da parkın Batı 93. Sokak yakınlarındaki bölümünde üç erkeğin saldırısına uğradığını bildirmişti.

Şüphelilerin kadını darbettikten sonra çantasını alarak kaçtıkları belirtilmişti. Polis bu olayın faillerini yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, cinsel saldırı olayından sonra açıklama yaparak kentte yaşayan herkesin günün her saatinde güvenle hareket edebilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Mamdani, faillerin yakalanması amacıyla polisle koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti.