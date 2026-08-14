ABD'deki üst düzey yönetici ücretlerinde çıtayı yükselten Elon Musk, Tesla'dan alabileceği 1 trilyon doları aşan paketle sektör dinamiklerini değiştirdi. Reuters'ın Amerikan Emek Federasyonu ve Sanayi Kuruluşları Kongresi (AFL-CIO) verilerine dayandırdığı habere göre, S&P 500 şirketlerinde CEO ücretleri 2025 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

"YÖNETİM KURULLARI BUNU REFERANS ALIYOR"

Musk hariç tutulduğunda S&P 500 şirketlerinde CEO'ların ortalama ücret paketi geçen yıl yüzde 21 artarak 22,8 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, AFL-CIO'nun 1990'lı yıllarda üst düzey yönetici ücretlerini takip etmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. AFL-CIO Sekreteri Fred Redmon, Musk'ın Tesla'daki ücret paketinin diğer şirketlerdeki CEO ücret görüşmelerinin dinamiklerini değiştirdiğini belirterek, yönetim kurullarının bu paketi bir referans noktası olarak kullandığını söyledi.

Musk'ın ücret paketinin hesaplamaya dahil edilmesiyle birlikte, S&P 500 şirketlerindeki CEO'ların ortalama ücret paketi 340 milyon doların üzerine çıkıyor. Bu rakam, Musk'ın ücret paketinin ABD'deki yönetici ücretleri üzerindeki etkisinin boyutunu ortaya koyuyor.

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre Musk'ın serveti 869,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Musk böylece dünyanın en zengin kişisi konumunu korurken, ikinci sıradaki Google kurucu ortağı Larry Page'in 283,3 milyar dolarlık, üçüncü sıradaki Jeff Bezos'un ise 272,4 milyar dolarlık servetinin oldukça üzerinde yer alıyor. Musk'ın serveti, SpaceX'in haziran ayında borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1,45 trilyon dolara kadar yükselmişti. Ancak SpaceX hisselerindeki düşüş sonrasında serveti önemli ölçüde geriledi.

Tesla hissedarları geçen yıl Musk için uzun vadeli hedeflere bağlanan yeni ücret paketini onayladı. Paket kapsamında Tesla'nın piyasa değerinin 10 yıl içinde 8,5 trilyon doların üzerine çıkarılması ve şirketin 12 milyon ilave araç satması gibi hedefler bulunuyor. Bazı yatırımcılar ise pakete karşı çıktı. Norveç'in devlet varlık fonunu yöneten kuruluş da ödülün büyüklüğü, hissedarların yaşayabileceği sulandırma ve Musk'ın şirket üzerindeki etkisine ilişkin riskler nedeniyle pakete destek vermedi.

Musk'ın SpaceX'teki ücret paketinde de oldukça iddialı hedefler yer alıyor. Bunlar arasında Mars'ta en az 1 milyon kişinin yaşayacağı kalıcı bir insan kolonisi kurulması ve SpaceX'in yıllık 100 terawatt işlem gücü sağlayabilecek "Dünya dışı" veri merkezleri geliştirmesi bulunuyor. Bu işlem gücü hedefi, 2023 yılında dünyanın tamamında üretilen elektriğin yaklaşık 29 katına denk geliyor. Musk'ın Tesla ve SpaceX'teki ücret paketleri, şirketlerin en üst düzey yöneticileri için hazırlanan uzun vadeli ödül planlarında artık milyarlarca dolarlık hedeflerin daha fazla gündeme gelmesine yol açıyor.