Gişe rekorları kıran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun biyografi filmi, icra dosyasına konu oldu. İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İdaresi tarafından açılan ihale kapsamında filmin hakları için belirlenen muhammen bedel dudak uçuklattı.

21 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen projenin mali ve telif hakları, banka borçları nedeniyle el değiştiriyor. Yetkililer, 2019 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan yapım için 21 milyon TL değer takdir etti. Söz konusu satış süreciyle ilgili ilk açık artırma 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

MUSTAFA USLU: NEŞET ERTAŞ FİLMİ SONRASI İCRALIK OLDUM

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekmişti. Özellikle büyük bütçelerle hazırlanan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminin, sanatçının mirasçıları tarafından açılan dava sonucunda vizyona girememesi, yapım şirketini ekonomik çıkmaza soktu. Uslu, bankadan çekilen kredilerin geri ödenememesi üzerine "İcralık oldum" diyerek süreci doğrulamıştı.

BİR EFSANENİN DİRENİŞ HİKAYESİ

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, sadece bir sporcu biyografisi olmanın ötesinde, Bulgaristan’daki baskıcı rejimden kaçarak Türkiye’ye iltica eden ve halkının sesini dünyaya duyuran bir kahramanın hikayesini anlatıyor.

İlk Dünya Rekoru: Naim Süleymanoğlu'nun 15 yaşında kırdığı ilk rekordan itibaren başlayan süreç.

Olimpiyat Başarıları: Üç farklı Olimpiyatta kazanılan altın madalyalar.

Sosyal Mücadele: Bulgar hükümetinin Türk azınlığa yönelik politikalarına karşı verilen uluslararası mücadele.

Halen dijital platformlarda izlenmeye devam eden yapım, Türk sinemasının son yıllardaki en önemli biyografi eserleri arasında gösteriliyor.