Danimarkalı marka, "Ekran Süresiyle Ödeme" adlı girişimiyle mobil telefonlarındaki ekran süresini azaltan müşterilerine %30’a varan indirimler sunuyor. Bu kampanya, ticaret ile dijital refahı birleştirerek müşteri ilişkilerine farklı ve orijinal bir yaklaşım getiriyor. Samsøe Samsøe, bu yaratıcı girişimiyle hem moda dünyasında hem de dijital sağlık alanında ses getirmeyi hedefliyor.

clubic.com'da yer alan habere göre Samsøe Samsøe'nin kampanyası, basit ama etkili bir konsept üzerine kuruluyor: Ne kadar az ekran süresi harcarsanız, alışverişlerinizde o kadar fazla tasarruf sağlarsınız. Müşteriler için süreç oldukça basit; indirimlerden yararlanabilmek için ödeme sırasında ekran sürelerini ne kadar azalttıklarını kanıtlamaları yeterli oluyor.

Vitrinlerinde, el yazısıyla 'Ekran Süresiyle Ödeme Yapın' mesajı yer alıyor

Fransa’daki mağazaların vitrinlerinde, el yazısıyla yazılmış beyaz harflerle "Ekran Süresiyle Ödeme Yapın" mesajı açıkça yer alıyor. Ayrıca, dijital hatırlatıcılar ve kentsel ekranlar aracılığıyla "Ekran Sürenizi Akıllıca Kullanın" gibi sloganlar da yaygın olarak kullanılıyor.

Samsøe Samsøe'nin bu girişimi, geçici bir kampanyanın ötesinde bir anlam taşıyor. CB News'in belirttiği gibi, marka bunu "günlük hayatımızın hiper-dijitalleşmiş ortamında kültürel bir ifade" olarak tanımlıyor. Bu yaratıcı hamle, markanın dijital refah ve müşteri ilişkileri üzerine olan bakış açısını gözler önüne seriyor.

Tüketicilerin ekranlara aşırı maruz kalması endişe yaratıyor

Samsøe Samsøe'nin girişimi, tüketicilerin ekranlara aşırı maruz kalma konusunda duyduğu endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Marka, toplumsal bir sorunu ticari bir fırsata dönüştürerek, dijital detoks arzusunu akıllıca değerlendiriyor. Paris'teki rue des Archives ve rue de Charonne'daki katılımcı butikler, bu dijital detoks hareketinin sembol noktalarına dönüşüyor.

Bu kampanya, diğer markalara dijital teknolojiyle olan ilişkilerini yeniden değerlendirmeleri için ilham verebilir. Samsøe Samsøe, müşterilerini ekranlardan uzaklaştırarak "anı yaşamaya" teşvik ediyor ve dijital farkındalık ile etkili bir iş stratejisini birleştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. İnsanları tüketime yönlendirirken, bu dengeyi unutmadan uyguluyor. Belki de bu, yeni bir pazarlama paradigmalarının kapılarını aralayacak bir yaklaşım olabilir.

Ekran süresini öğrenmek oldukça basittir. Örneğin, Android cihazlarda Ayarlar > Dijital Sağlık ve ebeveyn denetimleri sekmesine girerek, aktiviteyi istediğiniz tarihlere sürükleyebilir ve ekran sürenizi kolayca görüntüleyebilirsiniz.