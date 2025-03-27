Cep telefonu ve tablet gibi teknolojik ürünler, çevreye duyarlı hale getirilecek. Buna göre, bu ürünlerin yedek parçalarına en az 7 yıl garanti verilmesi gerekecek.

Ayrıca, cihazların 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması zorunlu olacak. Bu düzenlemenin, haziran ayında hayata geçmesi bekleniyor.

CEP TELEFONU VE TABLETLERE ÇEVRE DOSTU ÖZELLİĞİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğ taslağı, bu tür cihazların çevre dostu özelliklerle üretilmesini öngörüyor.

YEDEK PARÇALAR 7 YIL TEMİN EDİLMEK ZORUNDA OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, teknoloji firmaları, cep telefonları, tabletler, hoparlörler ve kameralar gibi ürünlerini piyasadan çektikten sonra, bu ürünlerin yedek parçalarını en az 7 yıl süreyle temin etmek zorunda olacak.

Bunun yanı sıra, tamircilerin iş süreçlerine yönelik sigorta yükümlülükleri de getirilmesi planlanıyor. Cihazlarda ayrıca, tüm kişisel bilgilerin sıfırlanmasını sağlayacak bir yazılımın bulunması da zorunlu hale gelecek.

ÜRÜNLERİN DAYANIKLIĞI ARTIRILACAK

Ürünlerin dayanıklılığı artırılacak; cihazlar, herhangi bir koruyucu kaplama veya kılıf olmadan 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olacak.

Ayrıca, cihazların çizilmelere karşı belirli bir sertlik seviyesinin altına düşmemesi gerekecek. Boyutu 1 milimetreden büyük yabancı cisimlere ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı olmaları sağlanacak.

İmalatçılar ve ithalatçılar, cihazların işletim sistemi güncellemeleri konusunda belirli yükümlülüklere tabi tutulacak. Bu düzenlemenin haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.