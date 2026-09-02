Yapay zekâ altyapılarına yönelik küresel yatırımlar, mobil cihaz sektöründeki tedarik dengelerini etkiliyor. Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi şirketlerin veri merkezleri için yüksek miktarda bellek talep etmesi, yarı iletken üreticilerinin kapasitelerini bu alana yönlendirmesine neden oldu.

Üreticilerin sunucu odaklı yüksek bant genişlikli belleklere öncelik vermesi sonucu, akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek çip arzında azalma yaşanıyor.

PAZAR TAHMİNLERİ VE FİYAT VERİLERİ

Sektör araştırma şirketlerinin verileri, bellek maliyetlerindeki artışın cihaz fiyatlarına ve satış hacimlerine olası etkilerini şöyle sıralıyor:

IDC Verileri: Akıllı telefonların küresel ortalama satış fiyatının 2026'da yüzde 27,6 artışla 581 dolara yükselmesi, buna karşın toplam cihaz sevkiyatının yüzde 16,7 gerileyerek 1 milyar seviyesinde kalması bekleniyor.

Omdia Raporu: 400 doların altındaki akıllı telefonlarda bellek çipi maliyetinin, toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaştığı belirtiliyor.

Gartner ve TrendForce Analizleri: DRAM ve SSD fiyatlarındaki toplam artışın yıl sonuna kadar yüzde 130'u bulabileceği, mobil DRAM fiyatlarının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 8 ile 13 arasında yükseleceği öngörülüyor.

DÜŞÜK BÜTÇELİ MODELLERDE KARLILIK DÜŞÜŞÜ

Bileşen maliyetlerindeki artıştan en fazla etkilenen segment giriş seviyesi cihazlar oldu.

Üreticiler maliyet artışını dengelemek amacıyla ekran ve kamera sensörleri gibi diğer parçalarda tasarrufa gitse de, kâr marjının düşük olduğu 100 dolar altı telefon kategorisinin sürdürülebilirliğini kaybettiği ifade ediliyor.

TEDARİK KRİZİNİN SÜRESİ VE MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI

Yarı iletken sektöründe yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin zaman alacak olması nedeniyle, arz-talep dengesinin kurulmasının en az iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu durumun tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya, yenilenmiş cihazlara yönelmeye veya yeni telefon alımlarında bütçelerini artırmaya sevk edebileceğini öngörüyor.