15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle cep telefonu satışlarındaki taksit sınırları güncellendi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonları için 12 ay vade uygulanabilecek. Fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde olan üst segment telefonlarda ise 3 aylık taksit sınırı korunmaya devam edecek.

YENİLENMİŞ TELEFONLARA ESNEKLİK GELDİ

Atılan adımla birlikte yenilenmiş ürün piyasasını teşvik edecek önemli bir karara imza atıldı. Yenilenmiş cep telefonu satışlarında herhangi bir fiyat limiti aranmaksızın tüm cihazlar için 12 ay taksit imkânı sağlandı.

DİĞER EŞYALARDA MEVCUT LİMİTLER KORUNDU

Bakanlık açıklamasında; elektronik eşya, tablet, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, taşıt, kuyum ve yurt içi turizm harcamalarında uygulanan taksit ve vade sınırlarında bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.

TAKSİT SINIRLARINI KİM, NASIL BELİRLİYOR?

Açıklamada, taksitli satışlara ilişkin yetki dağılımına da dikkat çekildi:

Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı kanalıyla yapılan satışlardaki süreler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirleniyor.

Senetli ve taksitli satışlar gibi doğrudan işletme üzerinden yapılan işlemlerde ise yetki Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, konut satışları hariç tutulmak kaydıyla perakende işletmelerin taksit sürelerini düzenleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, BDDK'nın alacağı yeni kararlar doğrultusunda mevzuatın güncellenmeye devam edeceğini vurguladı.