Akıllı telefonların alüminyum folyoya sarılması, kablosuz iletişim sinyallerini engelleme özelliği nedeniyle dikkat çekiyor. İlk bakışta alışılmadık görünen bu yöntemin arkasında, fizikte Faraday kafesi olarak bilinen elektromanyetik kalkanlama prensibi bulunuyor. Telefonun birkaç kat alüminyum folyoyla kaplanması, mobil şebeke, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS sinyallerinin cihaza ulaşmasını önemli ölçüde zorlaştırabiliyor. Ancak uzmanlar, yöntemin siber saldırılara karşı güvenilir bir çözüm olmadığını belirtiyor.

ALÜMİNYUM FOLYO TELEFON SİNYALLERİNİ ENGELLEYEBİLİYOR

Teknoloji uzmanı Ray Malik'in aktardığı bilgilere göre cep telefonları, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi kablosuz iletişim sistemleri elektromanyetik radyo dalgalarıyla çalışıyor. Telefonun alüminyum folyoyla tamamen kaplanması durumunda metal yüzey, radyo dalgalarını yansıtarak ve zayıflatarak cihazın antenlerine ulaşmalarını engelleyebiliyor. Bu durum, telefonun mobil şebekeyle bağlantısının kesilmesine ve kablosuz iletişim özelliklerinin kullanılamamasına neden olabiliyor. Ancak sinyalin tamamen kesilmesi, folyonun cihazı ne kadar iyi kapladığına bağlı olarak değişebiliyor.

FARADAY KAFESİ ETKİSİ NEDİR?

Faraday kafesi, iletken malzemelerin elektromanyetik alanların etkisini azaltması ve belirli frekanslardaki sinyallerin geçişini sınırlaması prensibine dayanıyor. Alüminyum folyo da iletken özelliği sayesinde benzer bir etki oluşturabiliyor. Telefonun birkaç kat folyoyla sarılması, dışarıdan gelen radyo dalgalarının cihazın antenlerine ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle telefon aramaları, SMS gönderimi ve internet bağlantısı gibi kablosuz iletişim gerektiren işlemler aksayabiliyor.

TELEFONU FOLYOYA SARMAK SİBER SALDIRILARI ÖNLÜYOR MU?

Alüminyum folyonun kablosuz bağlantıları engelleyebilmesi, telefonun siber saldırılara karşı tamamen korunduğu anlamına gelmiyor. Bu yöntem, cihazın dış dünyayla kablosuz veri alışverişini geçici olarak sınırlandırabilse de işletim sistemindeki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmıyor. Uzmanlar, siber güvenlik için işletim sistemi ve uygulamaların düzenli güncellenmesini, güçlü parolalar kullanılmasını ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesini öneriyor. Şüpheli bağlantılardan ve güvenilir olmayan e-postalardan uzak durulması da kişisel verilerin korunmasında önem taşıyor.

5G VE WI-FI RADYASYONUNA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR MU?

Cep telefonlarını alüminyum folyoya sarmanın 5G ve Wi-Fi sinyallerinden korunmak amacıyla kullanılması da internette yayılan uygulamalar arasında bulunuyor. Alüminyum folyo radyo dalgalarını zayıflatabilse de mevcut bilimsel değerlendirmeler, belirlenen güvenlik sınırları içindeki kablosuz iletişim sinyallerinin sağlığa zarar verdiğini gösteren kesin kanıtlar ortaya koymuyor. Cep telefonları düşük güç seviyelerinde radyo frekansı sinyalleri kullanıyor. Bu nedenle telefonları alüminyum folyoya sarmak, günlük kullanımda gerekli bir sağlık önlemi olarak değerlendirilmiyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİ BENZER TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR

Elektromanyetik kalkanlama yöntemi, profesyonel güvenlik uygulamalarında da kullanılıyor. Dijital adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetleri, incelenmek üzere alınan elektronik cihazları özel Faraday torbalarına yerleştirebiliyor. Alüminyum, bakır ve nikel gibi iletken malzemelerden üretilen bu koruyucu ürünler, cihazların kablosuz bağlantılarını kesmek amacıyla tasarlanıyor. Böylece uzaktan veri silme veya dijital delillere müdahale edilmesi gibi işlemlerin önlenmesine yardımcı olunuyor. Benzer koruyucu çantalar, yüksek güvenlik gerektiren toplantılarda da kullanılabiliyor.

MİKRODALGA FIRINLARDA DA BENZER BİR SİSTEM BULUNUYOR

Elektromanyetik kalkanlama prensibi, mikrodalga fırınların tasarımında da yer alıyor. Mikrodalga fırınların metal iç haznesi ve kapaklarındaki koruyucu yapı, cihazın çalışması sırasında oluşan mikrodalgaların dışarı sızmasını sınırlandırmak amacıyla tasarlanıyor. Bu yapı, Faraday kafesi prensibine benzer bir koruma sağlıyor. Ancak mikrodalga fırınların cep telefonu sinyallerini tamamen engellemesi garanti edilmiyor. Alüminyum folyo deneyi ise günlük kullanımda pratik bir güvenlik yöntemi olmaktan çok elektromanyetik kalkanlamanın çalışma prensibini gösteriyor.