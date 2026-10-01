Akıllı cihazların ve mobil uygulamaların iş dünyasındaki hakimiyeti sürerken, Rusya'da özellikle kamu kurumları ve dev şirketler şaşırtıcı bir karara imza attı. Mobil iletişimde yaşanan sürekli kesintiler ve mesajlaşma platformlarına gelen ani kısıtlamalar, şirketlerin en güvenli liman olarak görülen geleneksel sabit hatlara ilgi göstermesine neden oldu.

MASA TELEFONU HARCAMALARI 3 KAT ARTTI

Yayınlanan son ihale ve tedarik verilerine göre, dev şirketlerin sabit telefon alımı için ayırdığı bütçe 2026 yılı başından bu yana geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla artış göstererek 118 milyon ruble oldu. Yılın ilk sekiz ayında kamu kurumları ve özel şirketler tarafından 3 bin 500’den fazla sabit telefon satın alınarak kullanıma sokuldu.

MOBİL AĞLARDAN DAHA GÜVENLİ

Uzmanlar, teknoloji çağında yaşanan bu geriye gidişin arkasında üç temel sebebin yattığını açıkladı. Başta mobil şebekelerde yaşanan bağlantı kopuklukların iş akışını bozduğunu belirten uzmanlar, anlık mesajlaşma ve arama uygulamalarına getirilen kısıtlamaların da alınan bu kararda etkili olduğunu söyledi. Öte yandan şirketler, kablolu sabit hatların dinlenmeye ve dış müdahalelere karşı mobil ağlardan çok daha güvenli olduğunu düşünüyor.

ÖZEL SEKTÖR ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR

Kamu tarafında sabit hatta ilgi her geçen gün artarken, özel sektör temsilcileri bu karara daha temkinli bakıyor. Özel şirket yöneticileri, masa telefonlarına devasa yatırımlar yapmak yerine mobil kapsama alanını artıran sinyal güçlendiriciler ve telsiz sistemlerini devreye sokuyor.

Buna rağmen ülkenin dev telekom operatörlerinden Rostelecom yetkilileri, sadece şirketlerin değil, evlerinde sabit telefon hizmetine geri dönmek isteyen bireysel abonelerin sayısında da ciddi bir artış yaşandığını belirtti.