Eşel mobil sisteminin sona ermesi ile birlikte geçen haftalarda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran akaryakıt fiyatlarında yarından itibaren yeni bir vergi zammı beklenirken yüzde 28 olarak tahmin edilen Yeniden Değerleme Oranı’nın da devreye girmesiyle cep telefonu kayıt ücretlerinin 70 bin liraya ulaşarak rekor kırması öngörülüyor.

528 KAT ARTACAK

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’nın, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda yüzde 27.85 olacağına dikkat çekmişti.

Bu oranın geçerli olması durumunda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcı, yeni yılda 70 bin liraya dayanacak. 2015 yılında 131 lira 50 kuruş olan kayıt harcı, 2027 yılında yapılacak olası zamla 12 yılda 528 kat artmış olacak. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da “Yurt dışından telefon satın almanın fiyat avantajı büyük ölçüde azaldı. 2027 yılında tümüyle bu avantaj ortadan kalkabilir“ dedi.

Benzine 12.48 kuruşluk zam

Eşel mobil sisteminin sona ermesi ile birlikte yarından itibaren benzinde 12.48 kuruşluk zam gündeme gelecek. Motorinin ÖTV’sinin 3 lira daha artması, yüzde 20 KDV ile birlikte 3.60 liralık zammın pompaya yansıması bekleniyor.