Bankalar, son yıllarda artış gösteren dolandırıcılık vakalarına ilişkin yeni önlemler almaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın bankacılık işlemleri için kullandığı mobil uygulamalar, dolandırıcıların da bir numaralı hedefine dönüşmüş durumda.



TELEFONUNA YÜKLEYEN BANKACILIK UYGULAMALARINI AÇAMAYACAK



Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla müşterilerin akıllı telefonlarına sızan dolandırıcılar, bu yöntem ile çok sayıda banka hesabını saniyeler içerisinde boşaltmakta. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla harekete geçen BDDK, bankalarla birlikte ek güvenlik tedbirlerini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Bankaların çalışmalarını tamamladığı yazılım güncellemeleri ile, özellikle halk arasında 'IPTV' olarak bilinen ve şifreli spor karşılaşmaları için kaçak yayın imkanı sunan uygulamalara kısıtlama getirilecek. Alınacak tedbirler ile akıllı telefonunda IPTV uygulamaları bulunan kullanıcılar, aynı telefon üzerinden mobil bankacılık işlemleri gerçekleştiremeyecek.



TEHLİKE BANKALAR İLE SINIRLI DEĞİL



Akıllı telefonlara yönelik izinsiz erişim sağlayan üçüncü parti yazılımlar, maç yayınlarıyla sınırlı değil. Çok sayıda oyun, müzik ve eğlence amaçlı tasarlanan uygulamalar, kullanıcılar izin vermediği halde telefonlarında erişim yetkisine sahip olabilmekte.





Bu tür ihlaller sonucunda banka hesaplarının yanı sıra sosyal medya hesapları ve özel bilgilerin de korsanların eline geçebileceğine aktaran uzmanlar, telefonların uygulama mağazası dışında kalan herhangi bir uygulamanın kullanılmamasını tavsiye etti.