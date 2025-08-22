Cep telefonları artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Uzmanlara göre cihazlarımızı tutuş şeklimiz, sinyal gücünü sandığımızdan daha fazla etkileyebiliyor. Which? tarafından yapılan bir ankete göre kullanıcıların üçte biri, son bir yılda sürekli zayıf sinyal sorunundan şikayetçi.

TELEFONU NASIL TUTTUĞUNUZ ÖNEMLİ

Eski model telefonlarda anten cihazın üst kısmında dışarıya doğru uzanıyordu ve sinyali engellememek için onu açıkta bırakmak gerekiyordu. Ancak günümüzde antenler cihazların gövdesine gizlenmiş durumda. Bu nedenle telefonu yanlış şekilde tutmak, istemeden sinyal gücünü azaltabiliyor.

Araştırmacı Adam Snook, “Eliniz anteni kapatabilir, bu da sinyalinizin zayıflamasına neden olabilir. Ellerinizi farklı pozisyonlarda tutmayı deneyin” diyerek kullanıcıları uyardı.

TELEFON KILIFI DA SİNYALİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, özellikle metal detaylı veya kalın yapılı telefon kılıflarının sinyal gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sinyal sorunu yaşayanların öncelikle kılıfı çıkarıp deneme yapması öneriliyor.

iPhone modellerinde antenler genellikle çerçevenin kenarlarında yer alıyor. Kenarlardaki ince plastik çizgiler, telefonun Bluetooth, Wi-Fi ve 5G antenlerini birbirine bağlıyor. Bu çizgilerin el ya da kılıf tarafından kapatılması sinyal kaybına yol açabiliyor.

SİNYALİ ARTIRMANIN PRATİK YOLLARI

- Telefonunuzu farklı pozisyonlarda tutmayı deneyin.

- Kalın kılıfları, özellikle metal parçalara sahip olanları kullanmayın.

- Bölgedeki sinyal gücünü kontrol edin, gerekiyorsa uçak modunu açıp kapatın.

- Bluetooth kulaklık bağlayarak telefonunuzu sinyalin en iyi olduğu yerde bırakın.

- Evdeyseniz pencere kenarında durun veya kalın duvarlardan uzaklaşın.