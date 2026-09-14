Kocaeli’nin de aralarında olduğu, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak tanınan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli’deki baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu ile altın ve nakit ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Daltonlar’ olarak bilinen organize suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Sabahın ilk ışıklarıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekiplerin operasyonuna Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

492 ADET İŞLENMEMİŞ GRAM ALTIN

Şüphelilerin ev ve saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 7 av tüfeği, 1 kartuş, 979 fişek ve 85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 492 gram işlenmemiş altın, 18 Cumhuriyet altını, 6 çeyrek altın, 1 Ata altını, çok sayıda altın kolye, küpe, bilezik ve bileklik ile 1300 euro ve 53 bin TL bulundu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve çalışmaların tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul ve Şanlıurfa’da da çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.