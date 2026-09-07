Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir tesiste konaklayan Rusya ve Ukrayna uyruklu tatilciler arasında tekme tokatlı kavga patlak verdi. İki ülke arasında süregelen savaşın etkilerinin tatil beldelerine de yansıdığı olayda, taraflar arasındaki sözlü tartışma hızla büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Otel çalışanlarının araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirilirken, o anlar çevredeki diğer tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Kavganın neden çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor, ancak 5. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı gerginliğinin rol oynadığı vurgulandı. Otel çalışanları kavgalı tarafları zor ayırdı. Olayla ilgili otel yönetiminin inceleme başlattığı öğrenildi.

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