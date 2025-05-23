Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve 18 Mart 2022’de hizmete açılan Çanakkale Köprüsü’nde işletmeci firmaya garanti edilen geçiş rakamlarına ulaşılamadı ve Hazine’nin kasasından 2025 yılının ilk 5 ayında 4 milyar 500 milyon TL daha çıktı.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Üç yıl için verilen araç garantisi sayısı 49 milyon 275 bin ama şimdiye kadar geçen araç sayısı 9 milyon civarında. Yıllık 16 milyon 425 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden garantinin 5’de 1’inin dahi sağlamadı. Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak denen köprü için işletmeci firmaya bugüne kadar 850 milyon Euro ödendi” dedi.