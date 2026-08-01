TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" programında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren İstanbul'daki öğrencilerle bir araya geldi.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun yıllarını terörle mücadele ederek geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

KURTULMUŞ "TARİH" VERDİ

"İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk asrının yaklaşık 50 yılını terörle heba ettik. Binlerce gencimiz, sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler, terörün bıraktığı cehalet, yoksunluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler, kayboldular. Şimdi artık Türkiye bu safhayı kapatıyor, bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyor. Terörsüz Türkiye hedefi, yeni, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından biridir.

Terörsüz Türkiye ile birlikte, inşallah terörün sona ermesiyle Türkiye'nin her yerinde sizin gibi gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılması sağlanacak. Artık terörün verdiği zayiatın yerine, Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin sunduğu olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız."

"MEMLEKETİN HER YERİNDE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK"

"Terör, 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce insanımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye, yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik kayba uğradı. Türkiye, her zaman 'Acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi?' güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah, Terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. İnsanlar geleceğe güvenle yol alacaktır."