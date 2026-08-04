AKP, PKK'nın tasfiyesini öngören çerçeve yasa teklifi için kendi milletvekillerinden imza toplamaya başlarken, teklifin Meclis'te ortak imzayla sunulabilmesi amacıyla muhalefet partileriyle de temaslarını sürdürüyor.

Teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve hızlandırılmış takvimle Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi hedefleniyor.

TBMM, silah bırakan PKK'nın tasfiye sürecine hukuki zemin oluşturması amaçlanan düzenlemeyle yasama yılını tamamlamaya hazırlanıyor.

AKP'de yoğun trafik

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün AKP Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile teklif üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin bir bölümüne DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi.

Taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlanmasının ardından AKP, Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak imzasını almak için girişimlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP, Yeni Yol ve Yeni Parti grup yöneticileriyle görüştüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti dışında grubu bulunan partiler taslağa tamamen karşı çıkmazken, bazı siyasi partiler çeşitli çekinceler nedeniyle ortak imza konusunda temkinli yaklaşıyor.

AKP yönetimi, teklifi dün kendi milletvekillerinin imzasına açtı. Milletvekillerinin imza vermesi beklenirken, ortak imza sağlanamaması halinde teklifin AKP ve MHP gruplarının imzasıyla Meclis'e sunulabileceği ifade ediliyor.

Hızlandırılmış takvim planlanıyor

Cumhur İttifakı, teklifin bu hafta bitmeden TBMM Başkanlığı'na sunulmasını ve ardından vakit kaybetmeden Adalet Komisyonu'nun gündemine alınmasını amaçlıyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre yasa teklifleri, Meclis'e sunulduktan sonraki 48 saat dolmadan komisyonda görüşülemiyor. Danışma Kurulu'nun oybirliğiyle alacağı tavsiye kararıyla bu süre kaldırılabiliyor.

Bu nedenle teklifin ertesi gün komisyonda ele alınabilmesi için Danışma Kurulu'nda tüm grupların uzlaşı sağlaması gerekiyor.

Hedef hafta sonu yasalaştırmak

Adalet Komisyonu'ndan geçmesi halinde teklifin aynı yöntemle hızla Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.

Komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin hızlandırılması için yine Danışma Kurulu'nun oybirliğiyle karar alması gerekecek. Süreçte ciddi bir engelle karşılaşılmaması durumunda TBMM Genel Kurulu'nun hafta sonu da çalışarak teklifi yasalaştırabileceği belirtiliyor.

Ancak düzenlemeye karşı çıkan İYİ Parti'nin izleyeceği tutum ve olası usul itirazlarının takvimi etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Çerçeve Yasa nedir?

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ise kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç kapsamında silah bırakan PKK'nın tasfiye sürecine hukuki zemin oluşturmayı amaçlayan bir çerçeve yasa niteliği taşıyor.

Teklifte hangi düzenlemeler yer alıyor?

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

Teklifte yer alan başlıca düzenlemeler şöyle:

Düzenleme, fesih sürecini tamamlayarak dağıldığı kabul edilen örgüte yönelik, süreli ve geçici bir hukuki çerçeve oluşturacak.

Eski örgüt üyeleri, sempatizanları ve örgüt bağlantılı suçlardan yargılanan kişiler için altı aylık başvuru süresi tanınacak.

Düzenlemede öngörülen denetimli serbestlik ve ceza ertelemesi hükümlerinden yararlanacak yaklaşık 3 bin 600 PKK hükümlüsünün kademeli olarak tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliye edilen kişiler, üç yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak ve bu süreçte Türk Ceza Kanunu'ndaki hak yoksunluklarına ilişkin hükümler uygulanacak.