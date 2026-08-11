Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Oylamada 468 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanılırken, 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamaya katılmayan milletvekilleri arasında farklı partilerden dikkat çeken isimler yer aldı.

OYLAMAYA KATILMAYANLAR DİKKAT ÇEKTİ

AKP'de oy kullanmayan isimler arasında "Terörsüz Türkiye Komisyonu" üyeleri Tahir Akyürek ve Kürşad Zorlu yer aldı.

AKP'den oylamaya katılmayan diğer milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Sami Çakır, İsmail Emrah Karayel, Bülent Tüfenkci, Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Ahmet Ersagun Yücel oldu.

CHP, oylamaya katılmayan milletvekili sayısının en yüksek olduğu parti oldu; 14 milletvekili açık oylamada oy kullanmadı.

Mustafa Adıgüzel, Türker Ateş, İlhami Özcan Aygun, Aysu Bankoğlu, Tahsin Becan, Gülizar Biçer Karaca, Vecdi Gündoğdu, Ömer Fethi Gürer, Mehmet Güzelsmansur, Selma Aliye Kavaf, Serkan Sarı, Ahmet Baran Yazgan, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar oylamaya katılmayan CHP milletvekilleri oldu.

MHP'de ise TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Bahçeli'nin eski yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter katılmadı.

Yeni Parti'de Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer, DEM Parti'den Çiçek Otlu, Yeni Yol Grubu'nda İdris Şahin ile bağımsızdan Adnan Beker ve AKP'ye geçmesi beklenen Ümit Dikbayır da oylamaya katılmayan isimler arasında yer aldı.

İŞTE İSİM İSİM OY LİSTESİ...

Öte yandan oy kullanan isimlerin listesi de şöyle oluştu:

AKP

AKP'de kabul oyu veren 268 milletvekili şöyle:

Ejder Açıkkapı, Muhammed Adak, Abdullah Ağralı, Yusuf Ahlatcı, Hulusi Akar, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulkadir Akgül, Tamer Akkal, Fatma Aksal, Ersan Aksu, Hakan Aksu, Meliha Akyol, Efkan Ala, Cantürk Alagöz, Nurettin Alan, Yusuf Ziya Aldatmaz, Cüneyt Aldemir, Mustafa Alkayış, Murat Alparslan, Selami Altınok, Hüseyin Altınsoy, Ziya Altunyaldız, Ahmet Mücahit Arınç, Hasan Arslan, Mustafa Arslan, Dursun Ataş, Orhan Ateş, Muammer Avcı, Muhammed Avcı, Nilhan Ayan, Derya Ayaydın, Zehranur Aydemir, Muhammet Müfit Aydın, Cengiz Aydoğdu, Şamil Ayrım, Faruk Aytek, Abdurrahman Babacan, Derya Bakbak, Hikmet Başak, Murat Baybatur, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Baykan, Ahmet Fethan Baykoç, Serkan Bayram, Turan Bedirhanoğlu, Feyzi Berdibek, Ersin Beyaz, Yusuf Beyazıt, Adil Biçer, Vedat Bilgin, Ayşe Böhürler, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mesut Bozatlı, Bekir Bozdağ, Bünyamin Bozgeyik, Saffet Bozkurt, Şebnem Bursalı Aksoy, Yılmaz Büyükaydın, Ahmet Büyükgümüş, Hasan Ufuk Çakır, Emre Çalışkan, Adem Çalkın, Lütfiye Selva Çam, Mustafa Canbey, Mevlüt Çavuşoğlu, Kurtcan Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Faruk Çelik, Kemal Çelik, Ömer Çelik, Yahya Çelik, Sena Nur Çelik Kanat, İrfan Çelikaslan, Mehmet Ali Cevheri, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Hasan Çilez, Murat Cahid Cıngı, Ahmet Çolakoğlu, Şaban Çopuroğlu, Yüksel Coşkunyürek, Ahmet Salih Dal, Halis Dalkılıç, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Demir, Mustafa Demir, Gökhan Diktaş, Fatih Dönmez, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Abdürrahim Dusak, Behiye Eker, Hasan Ekici, Azmi Ekinci, Fatma Serap Ekmekci, Halil Eldemir, Nazım Elmas, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Selim Ensarioğlu, İsmail Erdem, Orhan Erdem, Asuman Erdoğan, Çiğdem Erdoğan, Necmettin Erkan, Selman Oğuzhan Eser, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdurrahim Fırat, Ayhan Gider, Meryem Göka, Osman Gökçek, Mehmet Uğur Gökgöz, Seda Gören, Emel Gözükara Durmaz, Abdulhamit Gül, Mervan Gül, Abdullah Güler, Seydi Gülsoy, İsmail Güneş, Ayşen Gürcan, Yücel Arzen Hacıoğulları, Mustafa Hamarat, İdris Nebi Hatipoğlu, Sadettin Hülagü, Ömer İleri, Rabia İlhan, Eyyüp Kadir İnan, Ali İnci, Haluk İpek, Tuğba Işık Ercan, Seyithan İzsiz, Rümeysa Kadak, Erkan Kandemir, Mustafa Kaplan, Çiğdem Karaaslan, Kemal Karahan, Adil Karaismailoğlu, Süleyman Karaman, Ünal Karaman, Sunay Karamık, İrfan Karatutlu, Şengül Karslı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Murat Kaya, Oğuzhan Kaya, Burhan Kayatürk, İbrahim Ufuk Kaynak, Erol Keleş, Suna Kepolu Ataman, Ayşe Keşir, Durmuş Ali Keskinkılıç, Ruken Kilerci, Ahmet Kılıç, Faruk Kılıç, Ali Kıratlı, Orhan Kırcalı, Vahit Kirişci, Yaşar Kırkpınar, Kaan Koç, Vehbi Koç, İhsan Koca, Ertuğrul Kocacık, Tuba Köksal, Yıldız Konal Süslü, Çiğdem Koncagül, Adem Korkmaz, Zeki Korkutata, Celalettin Köse, Mustafa Köse, Mevlüt Kurt, Resul Kurt, Nazım Maviş, Harun Mertoğlu, Osman Mesten, Kadem Mete, Mehmet Muş, Ferhat Nasıroğlu, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Nureddin Nebati, Mustafa Oğuz, İsmail Ok, Nilgün Ök, Fuat Oktay, İnanç Siraç Kara Ölmезtoprak, Fatma Öncü, Abdulkadir Emin Önen, Yakup Otgöz, Mehmet Emin Öz, Fehmi Alpay Özalan, Selman Özboyacı, Mestan Özcan, Nimet Özdemir, Abdulkadir Özel, Refik Özen, Mahmut Özer, Mustafa Hakan Özer, Süleyman Özgün, Hüseyin Özhan, Cahit Özkan, Ali Özkaya, Mehmet Eyup Özkeçeci, Ömer Özmen, Sayın Bayar Özsoy, Ali Taylan Öztaylan, Ercan Öztürk, Ümmügülşen Öztürk, Büşra Paker, Suat Pamukçu, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Osman Sağlam, Süleyman Şahan, Ali Şahin, Cem Şahin, İsa Mesih Şahin, Mehmet Şahin, Leyla Şahin Usta, Ayhan Salman, İshak Şan, Seda Sarıbaş, Ahmet Gökhan Sarıçam, Jülide Sarıeroğlu, Mustafa Savaş, Latif Selvi, Mustafa Şen, Bayram Şenocak, Hulusi Şentürk, Mehmet Emin Şimşek, Zafer Sırakaya, Sevan Sıvacıoğlu, Havva Sibel Söylemez, Süleyman Soylu, İbrahim Ethem Taş, Arslan Tatar, Ali Temür, Şahin Tin, Veysal T Tipioğlu, Rukiye Toy, Abdullah True, Fahrettin Tuğrul, Hasan Turan, Kayhan Türkmenoğlu, Oğuz Üçüncü, Halil Uluay, Atay Uslu, Belgin Uygur, Cevahir Uzkurt, Mustafa Varank, Tuba Vural Çokal, Mustafa Nedim Yamali, Cemil Yaman, Derya Yanık, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç, Hüseyin Yayman, Mehmet Sait Yaz, Serap Yazıcı Özbudun, Cevahir Asuman Yazmacı, Orhan Yegin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Halit Yerebakan, Adem Yeşildal, Adem Yıldırım, Zeynep Yıldız, Mehmet Akif Yılmaz, Yusuf Ziya Yılmaz, Cüneyt Yüksel, İbrahim Yurdunuseven, Osman Zabun ve Özlem Zengin.

AKP'den Tahir Akyürek, Lütfi Bayraktar, Sami Çakır, İsmail Emrah Karayel, Numan Kurtulmuş, Bülent Tüfenkci, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ahmet Ersagun Yücel ve Kürşad Zorlu oylamaya katılmadı.

Yeni Parti

Yeni Parti'de 35 milletvekili kabul, 54 milletvekili ret oyu kullandı. Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler: Umut Akdoğan, Cavit Arı, Ali Mahir Başarır, Bilal Bilici, Tekin Bingöl, Burhanettin Bulut, Utku Çakırözer, Özgür Ceylan, Doğan Demir, Türkan Elçi, Murat Emir, Yunus Emre, Zeynel Emre, Ali Gökçek, Gökhan Günaydın, İsmet Güneşhan, Özgür Erdem İncesu, Özgür Karabat, Asu Kaya, Aykut Kaya, Okan Konuralp, Özgür Özel, Turan Taşkın Özer, Ahmet Tuncay Özkan, Evrim Rızvanoğlu Emir, Mustafa Sarıgül, Namık Tan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Aliye Timisi Ersever, Yaşar Tüzün, Aylin Yaman, Harun Özgür Yıldızlı ve Gökan Zeybek.

Ret oyu verenler arasında Fethi Açikel, Veli Ağbaba, İzzet Akbulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, İbrahim Arslan, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Murat Çan, Nail Çiler, Aliye Coşar, Talat Dinçer, Cemal Enginyurt, Mustafa Erdem, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Aşkın Genç, Gökçe Gökçen, Hikmet Yalım Halıcı, Metin İlhan, Elvan Işık Gezmiş, Mühip Kanko, Barış Karadeniz, Reşat Karagöz, Evrim Karakoz, Seda Kâya Ösen, Melih Meriç, Servet Mullaoğlu, Tahsin Ocaklı, Süreyya Öneş Derici, Suat Özçağdaş, Gizem Özcan, Talih Özcan, Fahri Özkan, Ümit Özlale, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Sibel Suiçmez, Orhan Sümer, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Ayça Taşkent, Seyit Torun, İsmail Atakan Ünver, Cumhur Uzun, Mehmet Salih Uzun, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Deniz Yücel yer aldı.

DEM Parti

DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verirken Çiçek Otlu oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler arasında Ceylan Akça Cupolo, İbrahim Akın, George Aslan, Salihe Aydeniz, Tuncer Bakırhan, Öznur Bartın, Sümeyye Boz Çakı, Ali Bozan, Heval Bozdağ, Pervin Buldan, Semra Çağlar Gökalp, Osman Cengiz Çandar, Sevilay Çelenk Özen, Cengiz Çiçek, Sinan Çiftyürek, Burcugül Çubuk, Meral Danış Beştaş, Nejla Demir, Mahmut Dindar, Ayşegül Doğan, Onur Düşünmez, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Serhat Eren, Celal Fırat, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Beritan Güneş Altın, Tulay Hatimoğulları Oruç, Ömer Faruk Hülakü, Yılmaz Hun, Mehmet Zeki İrmez, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mehmet Kamaç, Adalet Kaya, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Perihan Koca Doğan, Keziban Konukcu Kok, Ayten Kordu, Dilan Kunt Ayan, Ömer Öcalan, Zeynep Oduncu Kutevi, Hüseyin Olan, Hakkı Saruhan Oluç, Berdan Öztürk, Vezir Coşkun Parlak, Özgül Saki, Sırrı Sakık, Mithat Sancar, Ferit Şenyaşar, Kamuran Tanhan, Sezai Temelli, Mehmet Rüştü Tiryaki, Halide Türkoğlu, Zülküf Uçar, Nevroz Uysal Aslan ve Gülderen Varli yer aldı.

MHP

MHP'de 44 milletvekili kabul oyu verdi. Celal Adan ve İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler: Erkan Akçay, İsmail Faruk Aksu, Sermet Atay, Kamil Aydın, Devlet Bahçeli, Abdurrahman Başkan, Muhammed Levent Bülbül, Yücel Bulut, İsmet Büyükataman, Hilmi Durgun, Sadir Durmaz, Ahmet Erbaş, Ayşe Sibel Ersoy, Mustafa Baki Ersoy, Mehmet Celal Fendoğlu, Cumali İnce, Semih Işıkver, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Zuhal Karakoç, Lütfi Kaşıkçı, Vahit Kayrıcı, Filiz Kılıç, Konur Alp Koçak, Ertuğrul Gazi Konal, Musa Küçük, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Halil Öztürk, İbrahim Özyavuz, Ahmet Özyürek, Saffet Sancaklı, Naci Şanlıtürk, İbrahim Ethem Sedef, Mehmet Taytak, İlyas Topsakal, Levent Uysal, Muharrem Varlı, Edip Semih Yalçın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız, Pelin Yılık, Ekrem Gökay Yüksel ve Fevzi Zırhlıoğlu.

CHP

CHP'de 29 milletvekili kabul, 2 milletvekili ret oyu verdi. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler: Cevdet Akay, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Engin Altay, Cem Avşar, Barış Bektaş, Kadri Enis Berberoğlu, Sururi Çorabatur, Deniz Demir, Semra Dinçer, Kadim Durmaz, Sevda Erdan Kılıç, Gürsel Erol, Ali Karaoba, Ali Fazıl Kasap, Yüksel Mansur Kılınç, Gülcan Kış, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Müzeyyen Şevkin, Erdoğan Toprak, Rahmi Aşkın Türeli, Ediz Ün ve Hüseyin Yıldız.

İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü ret oyu kullandı.

Oylamaya katılmayanlar: Mustafa Adıgüzel, Türker Ateş, İlhami Özcan Aygun, Aysu Bankoğlu, Tahsin Becan, Gülizar Biçer Karaca, Vecdi Gündoğdu, Ömer Fethi Gürer, Mehmet Güzelsmansur, Selma Aliye Kavaf, Serkan Sarı, Ahmet Baran Yazgan, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar.

İYİ Parti

İYİ Parti'nin 29 milletvekilinin tamamı ret oyu kullandı.

Ret oyu verenler: Mehmet Akalın, Burak Akburak, Yüksel Arslan, Yavuz Aydın, Adnan Şefik Çirkin, Turhan Çömez, Burak Dalgın, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Metin Ergun, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Mustafa Gürban, Ömer Karakaş, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Lütfullah Kayalar, Hüsmen Kırkpınar, Burhanettin Kocamaz, Hakan Şeref Olgun, Yasin Öztürk, Mustafa Cihan Paçacı, Uğur Poyraz, Şenol Sunat, Selcan Taşçı, Hasan Toktaş, Ayyüce Türkeş Taş, Lütfü Türkkan, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Erhan Usta, Rıdvan Uz ve Turan Yaldır.

Yeni Yol Grubu

Yeni Yol Grubu'nda 16 kabul, 3 çekimser oy kullanıldı. İdris Şahin oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenler: Mehmet Atmaca, Birol Aydın, Mustafa Bilici, Necmettin Çalışkan, Mesut Doğan, Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin, Hasan Karal, Mehmet Karaman, Bülent Kaya, Ertuğrul Kaya, Mustafa Kaya, Şerafettin Kılıç, Sadullah Kısacık, Cemalettin Kani Torun ve Medeni Yılmaz.

Elif Esen, Selçuk Özdağ ve Sema Silkin Ün çekimser oy kullandı.

Diğer partiler ve bağımsız milletvekilleri

Bağımsız milletvekillerinden İsmail Akgül, Mustafa Demir, Ramazan Kaşlı, Hasan Basri Sönmez, Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu ve Ahmet Zenbilci kabul oyu verdi. Koray Aydın ret oyu kullanırken Adnan Beker ve Ümit Dikbayır oylamaya katılmadı.

HÜDA PAR milletvekilleri Şahzade Demir, Faruk Dinç, Serkan Ramanlı ve Zekeriya Yapıcıoğlu kabul oyu kullandı.

Yeniden Refah Partisi milletvekilleri Mehmet Aşıla, Doğan Bekin, Muhammed Ali Fatih Erbakan ve Ali Yüksel çekimser oy kullandı.

Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Erkan Baş, Saliha Sera Kadıgil ve Ahmet Şık kabul oyu verdi.

Demokratik Bölgeler Partisi milletvekilleri Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar kabul oyu kullandı.

Emek Partisi milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca Demir kabul oyu verdi.

Demokrat Parti milletvekili Haydar Altıntaş ret oyu kullandı.

Demokratik Sol Parti milletvekili Mehmet Önder Aksakal ile Saadet Partisi milletvekili Mahmut Arıkan kabul oyu kullandı.