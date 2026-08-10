Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın ardından kabul edilerek yasalaştı.

Elektronik oylamada 562 milletvekili oy kullandı; oylamada 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oy çıktı.

Yasanın kabul edilmesinin ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi...

NUMAN KURTULMUŞ: SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın kabul edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Kurtulmuş, sürecin saat 11.00'den itibaren dikkatle takip edildiğini belirterek, komisyonda çalışmalara destek veren siyasi partilere teşekkür ederek "CHP'ye, DEM Parti'ye, Yeni Yol Grubu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Kelime kelime her detay üzerinde durularak bu noktaya gelindi

Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim."

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM: HAYIRLI OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yasanın kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmaları yerinde takip eden Bahçeli, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Teklifin kabul edilmesine ilişkin ilk yorumunuz nedir?" sorusuna "Hayırlı, uğurlu olsun" yanıtını verdi.

DEM PARTİ VEKİLLERİYLE TOKALAŞTI

Bu arada Bahçeli'nin, yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti sıralarına giderek eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşması dikkat çekti.

O anlarda DEM Partili milletvekillerinin teklifin kabulünü zılgıtlarla kutladığı da görüldü; iktidar ve muhalefet milletvekilleri ise kararı alkışlarla kutladı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da ilk değerlendirmelerini yaptı.

Hatimoğulları, parlamentonun açılmasının ardından Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik somut adımlar ve yeni yasalar konusunda daha güçlü adımlar beklediklerini belirterek, "Bundan sonra Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılacak somut adım ve yapılacak yeni yasalar konusunda daha güçlü adımları parlamentonun açıldığı ilk günlerde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasanın uygulanmasının da çıkması kadar önemli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bir an önce MGK'nın raporunu hazırlayarak bir an önce bunu Resmi Gazete'de yayınlaması cezaevleri, sürgündekiler, silah bırakıp geleceklerin demokratik siyasete katılımının önünün hızla açılması çok önemli. Süreç ne kadar uzarsa, hep ifade etmiştik ya enfekte olur, enfekte olur... Yani bu yasanın çıkması süreci enfekte olmaktan kurtarmaz. Dolayısıyla bu yasanın çıkması son derece hayati ve önemlidir ama uygulanması bir o kadar da hayati ve önemlidir. O yüzden gecikmemeli."

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Çerçeve Yasa"nın kabul edilmesinin ardından yaptığı kısa değerlendirmede, "Hayırlısı olsun, öyle diyelim. İşimiz uzun, yolumuz uzun" dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise oylamaya ilişkin, "Çok önemli bir sonuç alındı. 468 evet büyük bir mutabakatı gösteriyor. Parlamento açısından da inşallah bunun toplumdaki yansıması da böyle olur. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 468 oyla kabul edilmesi, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir.

Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihî adımın; Türkiye’nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasanın kabul edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Yılmaz, "Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir" dedi.