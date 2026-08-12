İçişleri Bakanlığı'nda 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bizzat katıldı. 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları ise video konferans yöntemiyle etkinliğe dahil oldu.

Terörsüz Türkiye süreci ve yeni yasal çerçeve

Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve ve sahadaki gelişmelerin anlık takibi ele alındı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler de görüşülen konular arasında yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerini, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgilendirdi.

Silah devreden çıkacak

Konuşma yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, 'Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası bulunmaktadır' dedi.

Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş, Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuştuğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu hatırlatarak, 'Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır' ifadesini kullandı.

Enerji kalkınmaya yönlenecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Aziz milletimizin kardeşliği, hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz' şeklinde konuştu. Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini ifade ederek, toplantının 'Terörsüz Türkiye' hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesini temenni etti.