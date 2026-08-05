Terör örgütünün silah bırakması ve feshi üzerine hazırlanan ve bazı düzenlemeleri kapsayan çerçeve yasa teklifinde ilk imza sahibi, sürecin mimarı olarak görülen MHP lideri Devlet Bahçeli imzaladı. Teklife Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imza attı.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de bu gelişme yaşanırken, AKP ise dünü yoğun görüşmelerle geçirdi. AKP, partili milletvekillerini TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifiyle ilgili olarak bugün yapılacak kapalı grup toplantısına çağırdı. AKP, yasa teklifine ilişkin parti turu kapsamında dün önce Yeni Yol Grubu’nu Meclis’te ziyaret etti.

‘TASLAK GÖRMEDİK’

İktidar partisi, temasları kapsamında önce CHP’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin “İnşallah yarın (bugün) veririz” dedi. AKP heyeti daha sonra YENİ Parti’ye bilgilendirme ziyareti yaptı. Görüşmenin ardından konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Somut bir taslak görmedik” diyerek, şunları söyledi:

“Kabaca içeriğini ifade ettiler. Tabii teklif somut olarak Meclis’in gündemine gelince de biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp tüm kamuoyuna partimizin tutumunu daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağımızı söyleyebilirim.”