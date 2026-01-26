Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi sonrası mitinglerindeki katılımın azaldığı görüldü.

2023‘TE 55 bin kişi vardı

Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılın ilk şehir ziyareti için önceki gün gittiği Aydın’da düzenlenen toplu açılış törenine katılım sayısı tartışma konusu oldu.

Açılışlar öncesi Erdoğan ve Çerçioğlu böyle poz verdi.

Resmi verilere göre 45 bin kişinin bulunduğu mitingde, önceki yıllara kıyasla yaşanan düşüş dikkat çekti.

2024‘te 52 bin kişi vardı

ORTAK NOKTA

Geçmiş verilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılındaki Aydın ziyaretinde yaklaşık 55 bin kişi, 2024 yılında düzenlenen programda ise 52 bin kişi meydanda yer almıştı.

Bu iki organizasyonun ortak noktası ise, söz konusu yıllarda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin miting organizasyonlarına herhangi bir destek vermemesi olarak öne çıkıyor.

Önce kızına sonra babasına 200 TL

Elini öptürdü harçlık verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’daki TOKİ teslim töreninde sahneye çıkan bir aileyle konuştu. Önce baba ve kızına elini öptürdü, ardından onlara 200’er TL’lik “harçlık” verdi.

Erdoğan’ın “Hadi hatırlı olsun” dediği duyuldu. Bu duruma sosyal medyada “Avrupa’da bir siyasetçi halka böyle 3 Euro 90 cent harçlık dağıtmaya kalksa koltuğunda 24 saat daha oturamaz” yorumları yapıldı.

Yerel gazeteye göre, Özlem Çerçioğlu Kılıçdaroğlu’nun açtığı yerleri Erdoğan’a da açtırdı

Geçen ağustos ayında CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yapılan 8 ayrı yatırımın açılışını törenlerle yeniden yaptı. Aydın Denge’nin haberine göre Çerçioğlu, daha önce CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtırdığı birçok eseri önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden açtırmış oldu. Açılışların tekrar yapılması vatandaşlar arasında “Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kandırdı” yorumlarına neden oldu.