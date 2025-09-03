Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li kadın belediye başkanlarını Genel Merkez’de kabul etti.
Toplantıda dikkat çeken bir kare servis edildi.
Toplantıya, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in yanı sıra Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı.
AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti” denildi.
DİKKAT ÇEKEN KARE
Yaklaşık 20 gün önce AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kabulde yer aldı.
Kabulde Erdoğan'ın solunda en yakın koltuklardan birinin tercih edilmesi dikkat çekti.