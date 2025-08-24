Aldığı sürpriz kararla CHP'den istifa eden ve 14 Ağustos'ta AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu röportajlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.



CHP'li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerçioğlu'nun 24 Mart 2024 tarihinde verdiği röportaja dikkat çekerek "O kumpasların kitabı ne oldu?" ifadelerini kullandı.

AKP'YE KARŞI KİTAP YAZDIĞINI DUYURMUŞTU



Çerçioğlu, iktidar tarafından belediyede çalışanlara yönelik kurulan kumpasları ve gördükleri baskıyı kitaplaştırdığını belirterek "Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler.” açıklamasında bulunmuştu.