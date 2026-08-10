AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hedef haline getirdiği iddia edilmişti. Yerel Aydın Denge gazetesi Çerçioğlu’nun “Devlet benim arkamda. Önceliğim onu içeri attırmak” dediğini yazmıştı.

İddiaya göre Çerçioğlu, kendisine yakın isimler olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve belediyede söz sahibi olan Ozan Çavuşoğlu’na iş insanlarını arattı. Çerçiığlu bu iş insanlarını baskı altına alarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında iftiralar üretmeye ikna etmeye çalıştı.

13 Mart’ta gözaltına alınan Ömer Günel, emniyetteki sorgusunda “Bu kurgunun, bu planın Özlem Çerçioğlu tarafından yapıldığını düşünüyorum. Belli ki öfkeyle ne yapacağını şaşırmıştır” demişti.

Ömer Günel

Önce tehdit edildim sonra iftiralar geldi!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel itirafçının mektupla para istediğini "Vermezsen itirafçı olacağım" dediğini söyledi.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye çalışanları, meclis üyesi ve bazı iş insanlarının gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Günel, tutuklanmasına dayanak gösterilen etkin pişmanlık ifadelerin sahibi Ferdi Zenginoğlu'nun aylar önce kendisini mektupla tehdit ettiğini belirtti.

Günel, Zenginoğlu'nun para talebini karşılamaması halinde "itirafçı olacağını" söyleyerek kendisini tehdit ettiğini ve ileride kimler hakkında hangi iddiaları ortaya atacağını mektupta yazdığını savundu. "Bugün yaşanan operasyonların senaryosu adım adım anlatılmıştı" dedi.

'BASKI ALTINDAYIM'

Günel şunları söyledi: "Ferdi Zenginoğlu tarafından bana ulaştırılan mektupta, kendisine baskı yapıldığı, belirli kişiler hakkında ifade vermesi yönünde vaat ve tehditlerle yönlendirildiği iddiaları yer alıyordu. İleride kimler hakkında hangi iddiaların ortaya atılacağını ayrıntılarıyla yazmıştı. Öte yandan, henüz adli işlemler tamamlanmadan sosyal medya ve bazı haber mecraları üzerinden peş peşe yayınlar yapılması da dikkat çekicidir."