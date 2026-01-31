CHP lideri Özgür Özel’in kendisi ile ilgili sözleri için suç duyurusunda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için sosyal medya hesabından da “Kişilik haklarım ihlal edilip, kamuoyu da manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Bu ithamlar karşılıksız bırakılamaz” paylaşımı yaptı. Bu arada Çerçioğlu’nun X’ten Özel’e yönelik paylaşımına yorum yapılması için belediye çalışanlarına baskı yapıldığı da iddia edildi. Belediye çalışanlarının söz konusu paylaşıma destek mesajları atması istendi.

‘Başkanım her zaman yanındayız’ diye yorum yazalım altına ve ‘Herkes paylaştıktan sonra ekran görüntüsü yollasın’ şeklinde baskı yapıldığı öne sürüldü.