Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin final kararı alması magazin ve televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Dizinin ekranlara veda edeceğinin açıklanmasının ardından bu kez Demet Özdemir'in sosyal medya hamlesi konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu'nu takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı.

FİNAL KARARI SONRASI TAKİP KRİZİ

Yoğun ilgi görmesine rağmen final kararı aldığı açıklanan Eşref Rüya dizisiyle ilgili gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, dizinin hikâyesinin planlanan şekilde sonlandırılacağı belirtilerek, "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya'da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur" ifadelerine yer verildi.

TAKİBİ BIRAKTI

Final kararının ardından dizi ekibiyle ilgili sosyal medya hareketleri de dikkat çekti. İddiaya göre Demet Özdemir, birlikte rol aldığı Ceren Benderlioğlu'nu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

CEREN BENDERLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmenin ardından gözler Ceren Benderlioğlu'na çevrildi. Konuyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren oyuncu, takipten çıkma meselesini büyütmediğini belirtti.

Benderlioğlu, yaptığı açıklamada, "Birini sosyal medyadan takip etmek haber değeri taşır mı, ama Demet'in canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu arasında herhangi bir sorun olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya hamlesi dizi hayranlarının dikkatini çekti. Demet Özdemir cephesinden ise konuya ilişkin herhangi bir değerlendirme gelmedi.