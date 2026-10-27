İtalya'nın Emilia-Romagna Bölge Yönetimi, Salmonella bakterisiyle bağlantılı salgın endişesi üzerine çiğ çeri ve datterini domateslerinin toplu yemek hizmetlerinde sunulmasını yasakladı. Yeni bir duyuru yapılana kadar geçerli olacak karar, tüm tüketicileri değil belirli kurumları kapsıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) 9 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesine göre, Salmonella Strathcona bakterisiyle bağlantılı salgında 2023 yılından Eylül 2026'ya kadar 800'den fazla vaka kaydedildi. Bu yıl ise 10 Avrupa ülkesinde 160'tan fazla yeni vaka bildirildi.

OKUL VE HASTANELERDE ÇİĞ SERVİS EDİLEMEYECEK

Yasak kapsamında okul yemekhaneleri, hastaneler, bakım evleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çiğ küçük domates sunulamayacak. Söz konusu ürünlerin yeterli ısıl işlemden geçirilerek yemeklerde kullanılması ise serbest olacak.

Salgına ilişkin araştırmalarda, İtalya'nın Sicilya bölgesinde yetiştirilen küçük domatesler olası bulaşma kaynağı olarak belirlendi. Bir üretim işletmesinin sulama amacıyla kullandığı kuyu suyunda da salgınla bağlantılı Salmonella bakterisi tespit edildi.

DOMATESİ YIKAMAK YETERLİ OLMAYABİLİR

Uzmanların uyarılarına göre sebze ve meyveleri akan su altında yıkamak bakteri miktarını azaltabilse de tüm bakterilerin ortadan kalkmasını garanti etmiyor. Yeterli pişirme ise Salmonella gibi hastalık yapıcı bakterilerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oluyor.

Salmonella enfeksiyonu ishal, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilere neden olabiliyor. İtalya'daki yasak yalnızca Emilia-Romagna bölgesindeki belirli toplu yemek hizmetlerini kapsarken, Türkiye'de çeri domates tüketimine yönelik benzer bir yasak bulunmuyor.