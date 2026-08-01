Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

‘AYRIM GÖZETMEDEN HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİM’

Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da ifade ettiğim üzere, uzun yıllar çeşitli kademelerinde görev yaptığım ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Siz kıymetli hemşehrilerimizin bana verdiği güvene layık olmak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Çerkezköy’e hizmet etmeyi sürdüreceğim. Desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum”.