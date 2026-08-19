Yerel seçimlerde seçildiği CHP'den istifa ederek 1 Ağustos'ta AKP'ye katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilk iş olarak makam odasında değişikliğe gitti. CHP'den başkan olduğu dönemde odasında bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü vatandaşı dinlerken gösteren tablonun kaldırıldığı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Arı'nın paylaşımında tablonun bulunduğu duvarın yerine ise Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözlerinin yer aldığı yeni bir duvar tasarımı yapıldığı görüldü. Çerkez'in AKP'ye katılmasının ardından makam odasında yaptığı bu değişiklik, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti. CHP'Lİ BELEDİYELERDE KULLANILIYOR Atatürk'ü vatandaşlarla bir arada gösteren söz konusu tablonun, özellikle CHP'li belediyelerde kullanıldığı biliniyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da tabloyu makam odasına yerleştirmişti.

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