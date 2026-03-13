Bir süre önce kayıp olarak aranan ve yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Zehra için, Odunpazarı ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çamlıca Mahallesi Adar Camisi'ndeki cenaze törenine, aile yakınları, Emine Cahide Karaali Ortaokulu öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı. Ailenin, aile mezarlığında intihar eden babasının yanına defnedilmesini istemediği Zehra'nın cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üzüm'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp raporlarının beklendiği öğrenildi. NE OLMUŞTU? Zehra Üzüm, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuştu. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma yapmıştı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunulduktan iki gün sonra intihar ettiği öğrenilen babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

