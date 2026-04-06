Olay, Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda dün ortaya çıktı. Hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİRAHANEDE GARSONLUK YAPIYORDU

Başlatılan soruşturma kapsamında, cesedin 9 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt’e ait olduğu tespit edildi. Erzincan’dan Tufanbeyli’ye geldiği belirtilen Aksüt’ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

8 BIÇAK DARBESİ

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Aksüt’ün vücudunda 8 bıçak yarası bulunduğu, ölümün yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği değerlendirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Aksüt’ün cenazesi ailesine teslim edildi. Cinayetle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.