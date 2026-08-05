İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi toplantısında, çözüm sürecine ilişkin sert mesajlar verdi.

Dervişoğlu “Eskiden siyasette pazarlıklar Güneş Motel’de yapılırdı şimdi külliyede yapılıyor’’ diyerek 1977 yılındaki pazarlıkları hatırlattı.

‘ŞAKA YAPMIYORUM’

Dervişoğlu, “Sık sık söylüyorum, ihanetin zaman aşımı olmaz. Biz bayrağı Tandoğan Meydanı’na çektik. 16 Ağustos’ta da Balıkesir Meydanı’nda göndere çekeceğiz’’ dedi ve şunları söyledi:

“Olup bitenler bizi terörsüz Türkiye’ye götürmez, buna inanmıyorum. Çünkü terörün kaynağının ve terör örgütünün yöneticilerinin yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir yol haritası bir çözüme değil bir felakete yolculuğu işaret eder. O sebeple de o süreci bütünüyle protesto ediyor ve ona da karşı çıkıyorum. Zannediyorlar ki ‘numaralı yeni bir cumhuriyet’ inşa edecekler. Cesedimizi çiğnemeden yeni bir cumhuriyet inşa edemezler. Ceset lafını şaka yapmadığımı göstermek için kullanıyorum.”

Güneş Motel olayı neydi?

Dervişoğlu’nun gündeme getirdiği Güneş Motel olayı Türk siyasetinde 1977 yılında yaşandı. Genel seçimlerde CHP 1. parti oldu ancak hükümeti kurma çoğunluğunu sağlayamadı. Adalet Partisi’nden seçilen 11 milletvekili istifa etti ve Bülent Ecevit’in kuracağı hükümete destek verdi. Hükümetin kurulma aşamasına ilişkin toplantılar, İstanbul’daki Güneş Motel’de yapıldı ve bu nedenle “Güneş Motel pazarlıkları’’ olarak anıldı.