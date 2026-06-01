ÇEŞME 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ÇEŞME 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/228 Esas

İLGİLİ KİŞİ : ÖNAY KAPAN

DAVALI : ÇEŞME İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememiz 2025/228 Esas sayılı dosyasında verilen ara karar uyarınca;

Mahkememiz 2025/228 Esas sayılı dosyasında, dava konusunun Müteveffanın davacının annesi olduğunun tespiti ile bu doğrultuda nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istemli dava olduğu ve dosyada Davalı sıfatıyla bulunduğunuz ve belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve T.C vatandaşlığından çıktığınız anlaşılmakla tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/10/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

