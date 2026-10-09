Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

12 ŞÜPHELİ ARASINDA BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE VAR

Şüpheliler arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Belediye Başkan Yardımcısı O.G. de yer aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.

BELEDİYEDEKİ EVRAKLARIN YAKILDIĞI İHBARI ÜZERİNE OPERASYON

Soruşturma, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbarın ardından gündeme geldi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evrakları yakmaya çalıştığı belirtilen belediyede görevli temizlik işçisini suçüstü yakaladı.

TALİMATI MÜDÜR VEKİLİNİN VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Evrakların imha edilmesi yönündeki talimatı İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S.'nin verdiği öne sürüldü. Yapılan incelemede B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından başka bir soruşturmanın da yürütüldüğü belirlendi.

12 KİŞİ 7 EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gelişmeler üzerine belediye başkan yardımcısı, müdür vekilleri ve eski belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, haklarındaki soruşturma kapsamında ifade ve diğer adli işlemler için adliyeye gönderildi.