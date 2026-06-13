İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de yapılması planlanan projeyle ilgili tartışmalar yeniden başladı. Proje ilk olarak 2019’da gündeme geldi. Meslek örgütleri ve çevre dernekleri, “Amaç rant. Ekolojik denge altüst olarak” diyerek projeyi yargıya taşıdı. Danıştay, geçen ekim ayında ”İzmir Çeşme Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” adlı 45 milyon metrekarelik alanı kapsayan projeyi iptal etti.

ANKARA’DA HAZIRLIK VAR

Ancak iktidar projeden vazgeçmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, iptal edilen planın yerine yeni bir proje hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Ankara’da yeni planlarla ilgili bir toplantı düzenlendi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy başkanlığındaki toplantıya AKP milletvekilleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Konuşulanlar açıklanmadı ama AKP’lilerden peş peşe açıklamalar geldi.

ÇEVRECİLERDEN UYARI

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Köstek değil, destek olun” dedi. Mahmut Atilla Kaya, projeye karşı çıkanları “İdeolojik körlük” ile suçladı, Şebnem Bursalı vatan haini ilan etti. Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler ise “Gizli mutfakta pişirdikleri yemeği önümüze koyuyorlar, bu dayatma için de ‘Karşı çıkan vatan hainidir’ diyorlar. Şeffaf olunsun” dedi. Halk “Ranta geçit vermeyiz” tepkisi gösterdi.