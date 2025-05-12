Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Ege'nin incisi Çeşme, yine fiyatlarıyla şaşkınlık yaratıyor. Geçmiş yıllarda lahmacun ve şezlong ücretleriyle gündeme gelen Çeşme, bu kez de tuvalet fiyatlarıyla tepkilerin odağı oldu.

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte dolup taşan Çeşme'de bir plajda çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde, tuvalet kullanım ücretinin 100 TL olarak belirlendiği görülüyor. Bu rakamı görenler adeta gözlerine inanamadı.

Twitter’da paylaşılan kareye eklenen “Tuvalete gidilecek gibi değil!” notu, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu fahiş fiyatın tatilcileri zor durumda bırakacağını belirtirken, bazıları da bu durumu "abartının son noktası" olarak yorumladı.

Her yaz artan fiyatlarıyla sık sık haberlere konu olan İzmir’in gözde turizm merkezi, bu kez tuvalet ücretleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Çeşme’de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşırdı.