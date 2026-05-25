Çeşme Belediyesi, belediyeye bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan ve bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Belediye, yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyulduğunu belirtirken, ihmali olduğu değerlendirilen personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, ameliyat edilen köpeğin görevli veteriner ekip tarafından tedavi altına alındığı ancak sonrasında yapılan yerleştirme sırasında ciddi bir ihmal yaşandığı ifade edildi. Belediye yönetimi, köpeğin sağlıklı hayvanlarla aynı padokta tutulduğunu ve gerekli kontrol süreçlerinin aksaması sonucu olayın meydana geldiğini bildirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından hayvanın yaşatılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, yapılan müdahalelere rağmen köpeğin kurtarılamadığı kaydedildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Başkanlık Makamı tarafından başlatıldığı ve ilgili personelin süreç boyunca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Resmî tatilin ardından soruşturmanın detaylı şekilde sürdürüleceği ifade edilirken, ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyaretçilere kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, merkezin belirlenen saatlerde ziyaret ve sahiplenme işlemlerine açık olmaya devam edeceği aktarıldı.

Öte yandan yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya da yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaya, olayın kamuoyunda büyük üzüntü yarattığını belirterek sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Hayvan hakları savunucuları ise rehabilitasyon merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha kapsamlı önlemler alınması çağrısında bulundu.