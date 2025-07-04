Çeşme'deki yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edilirken, İzmir-Çeşme otoyolu ve karayolu araç trafiğine kapatılmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" ifadelerine yer verildi.