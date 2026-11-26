Konya’da meydana gelen olayda çeşme başında damacanalarına su dolduran 70 yaşındaki P.G.'nin yanına gelen Muhammet K., cebinden çıkardığı bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Sırtından iki, göğsünden bir kez bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. 'RASTGELE BIÇAKLADI' İDDİASI Saldırının ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Muhammet K.'nin saldırdığı kadını önceden tanımadığı ve yolda karşılaştığı P.G.'yi rastgele bıçakladığı iddia edildi. SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan yaşlı kadının yaralandığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çeşmede su dolduran P.G.'nin yanına yaklaşan şüphelinin bıçağını çıkararak kadını art arda bıçakladığı görülüyor. Saldırı sonrası yere düşen kadının ardından şüphelinin herhangi bir müdahalede bulunmadan yürüyerek olay yerinden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

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