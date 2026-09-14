Yeni evli çiftler balayı için Çeşme, Antalya, Muğla ve Fethiye gibi deniz turizmiyle öne çıkan noktaların dışında farklı seçeneklere yöneliyor. Tercihlerde Rize’nin serin yaylaları, yeşil doğası ve tarihi yapıları öne çıkıyor.

ÇİFTLER NEDEN RİZE’Yİ TERCİH EDİYOR?

Özellikle Ege ve Akdeniz’den gelen çiftler, yıl boyunca deniz ve güneşe ulaşabildikleri için balayında farklı bir deneyim yaşamak istediklerini belirtiyor. Fırtına Vadisi’ndeki tarihi kemer köprüler, kaleler ve yaylalar ziyaret edilen noktalar arasında bulunuyor. Bölgenin doğal manzaraları da balayı fotoğrafları için tercih ediliyor. Çiftler gezileri sırasında yaylaları ve tarihi noktaları ziyaret ederek tatillerini sürdürüyor.

“DENİZ, KUM VE GÜNEŞİ HER ZAMAN GÖREBİLİRİZ”

Eşiyle balayı için Denizli’den Rize’ye gelen Emrecan Taylan, başlangıçta Karadeniz konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak bölgeye geldikten sonra memnun kaldıklarını söyledi. Taylan, Ege Bölgesi’nde yaşadıkları için deniz, kum ve güneşi her zaman görebildiklerini belirterek farklı bir tatil tercih ettiklerini ifade etti. Zil Kale ve bölgenin doğal güzelliklerinin kendileri için öne çıktığını aktardı.

ANTALYA’DAN GELEN ÇİFTLER DE KARADENİZ’İ SEÇTİ

Antalya’dan Karadeniz’e gelen Abdulkadir Bahçeci de sürekli denizle iç içe oldukları için balayı rotasını değiştirdiklerini söyledi. Bahçeci, Rize’nin beklediklerinden farklı bir doğaya sahip olduğunu belirtti.

Alanya’dan gelen Büşra Yılmaz ise tatillerinin 2. gününde tarihi yerleri gezdiklerini ve doğa aktivitelerine katıldıklarını ifade etti. Yılmaz, deniz ve kum yerine yeşilliklerin içinde vakit geçirmek istedikleri için Karadeniz’i seçtiklerini söyledi.

RİZE’DE HANGİ NOKTALAR ÖNE ÇIKIYOR?

Yeni evli çiftlerin Rize gezilerinde Fırtına Vadisi, tarihi kemer köprüler, Zil Kale ve yaylalar öne çıkıyor. Bölgenin serin havası ve yoğun yeşil dokusu, deniz tatilinden farklı bir balayı geçirmek isteyen çiftlerin tercihlerinde etkili oluyor.

Büşra Taylan da Muğla ve Fethiye gibi bölgelere daha önce gittiklerini, Rize’yi ise ilk kez ziyaret ettiklerini belirterek bölgenin doğal manzaralarının özellikle fotoğraf çekimleri için dikkat çektiğini söyledi.