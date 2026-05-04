4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir’in Çeşme beldesinde düzenlenecek. Organizasyonda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, her yıl artan sporcu sayısıyla dikkatleri çekiyor. Kayıtların başlamasıyla yoğun bir ilgi gören organizasyon bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus’tan sporcular yer alacak.

