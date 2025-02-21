Çeşme'de başlayan doğal gaz çalışmaları kapsamında 23 Ekim'de ilk kazma vuruldu. İzmirGaz ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile koordineli yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında toplam 10 kilometrelik doğal gaz hattı tamamlanarak Musalla Mahallesi'ndeki evlere ilk doğal gaz verildi. Musalla Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli seçim döneminde verdiği sözlerden birini tutmanın gururunu yaşadığını belirtip, "Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Çeşme'ye doğal gazı getireceğimiz sözünü vermiştim. Bugün Musalla Mahallemizde Çeşme'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birini hayata geçmesine vesile olmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Seçilmemiz üzerinden daha 1 yıl geçmeden verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

'MUSALLA MAHALLESİ'NE 50 MİLYONLUK YATIRIM'

İzmirGaz ile süreci uyumlu bir şekilde yönetmek için çok sayıda toplantı yaptıklarını dile getiren Denizli, "Yeri geldiğinde yerel yönetim olarak çalışmalarda vatandaşın bu hizmetten en hızlı şekilde faydalanabilmesi için gerekli ekip ve ekipman desteklerini Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde sağladık. Bu çalışmaların adına 'kurumların ortak çalışması' deniyor. Bu süreçte İzmirGaz toplam 10 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedi. Doğal gaz çalışmalarında ilk kazmanın 23 Ekim'de vurulduğunun haberini tüm kentimizle paylaşmıştık. Bugün itibariyle Musalla Mahallemizde doğal gaz abonmanlıklarını tamamlayan tüm komşularımızın evine doğal gaz gelmiştir. İzmirGaz'ın kazdığı ve ilgili doğal gaz boru hatlarını döşediği yollarımızın tamamı Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı yol çalışmasıyla kapatılmaktadır. Bugüne kadar Çeşme Belediyesi Fen işleri Müdürlüğümüz 20 bin metrekare sıfır parke taşını yollarımıza döşemiştir. Daha 30 bin metrekare parke taşıyla yollarımızı yepyeni ve sıfır bir hale dönüştürmektedir. Bunun maliyeti Çeşme Belediyemiz tarafından Musalla Mahallesi'ne yapılan 50 milyonluk bir yatırımdır. Alt yapı konforunun yanı sıra temiz yolların, sıfır taşlarla döşenmiş yepyeni yolların keyfi sürülmeye başlanmıştır" açıklamalarında bulundu.

Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Çeşme Belediye Başkanıyım, parti gözetmeden herkesin belediye başkanıyım. Bütün yurttaşlarımızla birlikte sahada, sokakta belediyede; el ele, kol kola, kucak kucağayım. Hizmetin partisi olmaz."

Tören sonrasında Denizli, Musalla Mahallesi Muhtarı Önder Soma ile doğal gazın verildiği ilk evi ziyaret etti. Ev sahipleriyle sohbet eden Denizli, doğal gaz kombisini açtı.