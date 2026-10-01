Olay, dün Buldan ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Tunaboylu METEM ve Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 kız öğrenci, Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrenciye, kendilerinden biri hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle zorbalık yaptı. 3 liseli kız öğrenci, ortaokul öğrencisi kızın saçlarını çeşmenin altında ıslatıp yerde sürükledi, ardından suratına ve başına vurarak darbettiler. GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER Zorbalığı yapan 3 liseli kız öğrenci, ol ayı arkadaşlarına cep telefonuyla kaydettirdi. Görüntülerde, ortaokul öğrencisi kızın saçlarının ıslatıldığı, yerde sürüklendiği ve darbedildiği anlar yer alıyor. ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Olayın ortaya çıkması üzerine ortaokul öğrencisinin yakınları polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından 3 liseli kız öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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