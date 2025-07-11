Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde her cuma namazı çıkışında vatandaşlara serinlemeleri için limonata dağıtılıyor. Camii Müdürü Nizamettin Uzun bu uygulama için, "Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa serinlemesi için bu sıcak havalarda faydalansın diye geçen sene hizmete aldık. Geçen yıl yaklaşık 40 bin bardağa yakın limonata dağıttık" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KAZANLARDA HAZIRLANIYOR

Büyük kazanlarda hazırlanan ve soğutularak dondurulan limonatalar, namaz sonrası bardaklarda doldurularak cemaate ikram ediliyor. Başlatılan uygulama kapsamında, her hafta yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin bardak limonata dağıtıldı.

GEÇEN YIL 40 BİN BARDAK DAĞITILDI

Geçen sene yaz ayında bu işe başladıklarını söyleyen Uzun, vatandaşları bir nebze de olsa serinlemesinin bu sıcaklarda faydalı olduğunu aktardı.

Geçen yıl yaklaşık 40 bin bardağa yakın limonata yapıp dağıttıklarını belirten Uzun, limonata çeşmelerinin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Uzun, tamamen saf ve doğal olduğunu aktaran Uzun, "Dondurulmuş vaziyette geliyor. Ve biz burada suyla onu açıp destekliyoruz. Ve bu şekilde de çeşmemize gönderip küçük bir hidrofor yardımıyla çeşmemize gönderip burada sürahiler yardımıyla masalarımıza dizdiğimiz bardakları doldurup vatandaşımız hizmetine veriyoruz. Tahmini 2 bin 500- 3 bin bardak biz burada cuma günü limonata dağıtıyoruz" dedi.