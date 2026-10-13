Fransa'nın Alsace bölgesindeki bir kasabada yerel bira fabrikasının vanalarında meydana gelen teknik arıza, tanklardaki yüzlerce litre biranın doğrudan içme suyu şebekesine karışmasına yol açtı. Musluklarından su yerine köpüklü içecek aktığını gören mahalle sakinleri durumu yerel yönetime bildirirken, hatlardaki karışım saatler süren müdahaleyle temizlendi. ŞEBEKE HATTINA BİRA NASIL KARIŞTI? Fabrikadaki üretim tankına bağlı kontrol vanalarında yaşanan arıza, içme suyu boru hattı ile üretim tesisi arasındaki basınç bariyerini devre dışı bıraktı. Sisteme sızan yüzlerce litre fermente ürün, ana iletim hatları üzerinden kasabadaki konutların su tesisatına ulaştı. Evlerindeki çeşmelerden su yerine köpüklü sıvının aktığını fark eden vatandaşlar, belediye ekiplerine ihbarda bulunarak şebeke vanalarının kapatılmasını sağladı. Teknik ekipler arızayı birkaç saat içinde gidererek iletim hattını tamamen arındırırken, ilçe sakinlerinin çeşmelerden akan sıvıyı kaplara ve şişelere doldurduğu anlar kayıt altına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.